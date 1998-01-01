В 1991 году фотограф Валерий Милосердов нашел в редакции «Известий» фотоархив Ирины Пап (1917–1985). Ирина Пап родилась в Киеве и училась в институте киноинженеров. После войны вернулась из эвакуации в родной город, работала в украинском коррпункте «Известий», а в 1971 году создала знаменитую фотошколу в Институте журналистского мастерства.
Она снимала Хрущева и Кастро. Поднималась на вертолете над реконструированным Крещатиком и влезала в кабину реактора на Чернобыльской АЭС. В 1964 году немцы назвали ее имя в числе 20 лучших женщин-фоторепортеров мира. Поэтому находка Милосердова вызвала огромный ажиотаж. В профессиональном архиве собраны работы с 1957 по 1971 годы. Негативы рассортированы по конвертам, на которых указаны даты съемок, события и имена людей на фото. С архивом Ирины можно ознакомиться на созданной ее родными странице в фейсбуке
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Ирина Пап и Борис Градов были не только знаменитыми фотографами, но и гармоничной любящей парой. Они прожили вместе 35 лет.