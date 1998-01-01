Борис Градов (1908–1988) родился в Сталинграде. Ушел на фронт с первых дней войны и до ее окончания занимался аэрофотосъемками для штаба. С Ириной Пап они познакомились в Ужгороде, где работали в местных редакциях. В 1956 году пара переехала в Киев, где Градов на 30 лет стал фотографом журнала «Украина».



Он известен как автор знаменитых фотопортретов Гагарина и Горького. Фото первого космонавта, сделанное Градовым, вошло в историю, печаталось на плакатах и календарях, обложках журналов, космонавты брали его с собой в полеты. Градов снимал Гагарина в 1965 году во время парусной регаты в Крыму. На снимке космонавт улыбается и смотрит через плечо.



Кажется, Киев сумел навсегда влюбить в себя Градова. Эта любовь сквозит во всех его снимках. Мастер подмечал детали и успевал зафиксировать жанровые сценки, характерные для городской жизни. А еще он оставил киевлянам память об особенных местах, некоторые из которых не дожили до наших дней.