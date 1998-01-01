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Подтрибунники или классики:
5 фотографов, которые снимали Киев 20 века
Их называли «подтрибунниками», а сегодня говорят с придыханием — «классики»! Подтрибунниками их называли за то, что на официальных мероприятиях они снимали, стоя под трибунами, для газет и журналов. Пятеро самых известных мэтров 20 века, которые фотографировали Киев и киевлян, — в подборке Уикенда.
Семен Фридлянд
Семен Фридлянд (1908-1964) родился в Киеве в семье евреев-сапожников, но мечтал о журналистике. В 1925 году поехал в Москву, куда позвал его двоюродный брат – Михаил Кольцов, журналист «номер один», редактор знаменитого журнала «Огонек». Кольцова потом расстреляли как «врага народа», а Фридлянд навсегда оставил журналистику ради фотокамеры и много лет работал фотокорреспондентом журнала.

За свою жизнь он сделал 19 тысяч фото, снимая войну и мирный сбор урожая, колхозы, города и таежные поселки. Оказываясь в родном городе, Фридлянд много гулял по любимым местам, конечно, не расставаясь с фотокамерой.
Яков Давидзон
Яков Давидзон (1912-1998) родился в бедной еврейской семье на Виннитчине. После школы переехал в Киев и устроился столяром на мебельную фабрику, а фотографировать начал случайно: жена подарила камеру на день рождения. Скоро из любителя он стал настоящим фотокорреспондентом.

Во время войны как фотокорр попросился к партизанам. Серия партизанских снимков навсегда прославила Давидзона. В хрестоматии вошли его военные фото Довженко, Корнийчука, Ванды Василевской, Андрея Малышко. Давидзон мало снимал город, но много — партийную верхушку, писателей, космонавтов. Известны его снимки визита американского президента Ричарда Никсона в Киев.

Сейчас на Владимирской, 19, где жил фотограф, установлена мемориальная доска.
Николай Козловский
Николай Козловский (1921-1966) родился в Сумах. С 1948 года работал корреспондентом журнала «Огонек» по Украине. Как талантливый портретист, Козловский снимал Ужвий, Бучму, Гната Юру и многих других известных деятелей.

Он автор множества изданных фотоальбомов, в том числе – «Киев и киевляне», «Снова цветут каштаны». А за альбом «Києве мій» в 1986 году он получил Государственную премию им. Шевченко. Этот альбом выпустило издательство «Мистецтво» в 1979 году на добротном глянце и с вкладышами на английском, французском, немецком и испанском языках для иностранных туристов.
Ирина Пап
В 1991 году фотограф Валерий Милосердов нашел в редакции «Известий» фотоархив Ирины Пап (1917–1985). Ирина Пап родилась в Киеве и училась в институте киноинженеров. После войны вернулась из эвакуации в родной город, работала в украинском коррпункте «Известий», а в 1971 году создала знаменитую фотошколу в Институте журналистского мастерства.

Она снимала Хрущева и Кастро. Поднималась на вертолете над реконструированным Крещатиком и влезала в кабину реактора на Чернобыльской АЭС. В 1964 году немцы назвали ее имя в числе 20 лучших женщин-фоторепортеров мира. Поэтому находка Милосердова вызвала огромный ажиотаж. В профессиональном архиве собраны работы с 1957 по 1971 годы. Негативы рассортированы по конвертам, на которых указаны даты съемок, события и имена людей на фото. С архивом Ирины можно ознакомиться на созданной ее родными странице в фейсбуке.

Ирина Пап и Борис Градов были не только знаменитыми фотографами, но и гармоничной любящей парой. Они прожили вместе 35 лет.

Борис Градов
Борис Градов (1908–1988) родился в Сталинграде. Ушел на фронт с первых дней войны и до ее окончания занимался аэрофотосъемками для штаба. С Ириной Пап они познакомились в Ужгороде, где работали в местных редакциях. В 1956 году пара переехала в Киев, где Градов на 30 лет стал фотографом журнала «Украина».

Он известен как автор знаменитых фотопортретов Гагарина и Горького. Фото первого космонавта, сделанное Градовым, вошло в историю, печаталось на плакатах и календарях, обложках журналов, космонавты брали его с собой в полеты. Градов снимал Гагарина в 1965 году во время парусной регаты в Крыму. На снимке космонавт улыбается и смотрит через плечо.

Кажется, Киев сумел навсегда влюбить в себя Градова. Эта любовь сквозит во всех его снимках. Мастер подмечал детали и успевал зафиксировать жанровые сценки, характерные для городской жизни. А еще он оставил киевлянам память об особенных местах, некоторые из которых не дожили до наших дней.
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